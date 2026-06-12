Страшна драма с Меси. Животът му се преобръща
Той и съпругата му Антонела Рокуцо преминават през най-трудния си период
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Той и съпругата му Антонела Рокуцо преминават през най-трудния си период
Лео Меси най-после ще се ожени. Бълхата и любимата му Антонела Рокуцо са се решили на стъпката, информира "Билд". Изданието твърди, че Меси ще постъпи...