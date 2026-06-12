Всичко за Антонела Рокуцо

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Меси се жени като Клуни

Меси се жени като Клуни

Лео Меси най-после ще се ожени. Бълхата и любимата му Антонела Рокуцо са се решили на стъпката, информира "Билд". Изданието твърди, че Меси ще постъпи...

10 март | 21:15
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