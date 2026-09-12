Момчил Неков подкрепи Антон Георгиев и кандидатите на БСП за Плевен
„Антон Георгиев е доказан професионалист и много уважаван от местния бизнес. Въпреки пречките, това ще бъде следващият кмет на Плевен". Така председат...
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„Антон Георгиев е доказан професионалист и много уважаван от местния бизнес. Въпреки пречките, това ще бъде следващият кмет на Плевен". Така председат...
Кандидатът за кмет на Плевен Антон Георгиев, подкрепен от БСП, заедно с кандидати за общински съветници, се срещнаха с представители на детски и учебн...
Свободен съм само в небето, казва плевенчанинът Антон Георгиев