Искания за оставка огласят жълтите павета за 89-ти ден
София. Искания за оставка се чуват на жълтите павета за 89-ти ден. И днес антиправителствените демонстранти ще покажат, че нямат доверие на управляващ...
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София. Искания за оставка се чуват на жълтите павета за 89-ти ден. И днес антиправителствените демонстранти ще покажат, че нямат доверие на управляващ...
Протестиращите в София готвят „Голямото посрещане” за депутатите
Настояват за оставката на правителството и предсрочни избори
София. Антиправителствените демонстранти отново са на улицата, за да поискат оставката на кабинета „Орешарски". Тяхното недоволство не стихва вече 71-...
София. Антиправителствени демонстранти се събраха в центъра на София, за да изкажат недоволството си към правителството. За 66-и ден протестиращите се...
Вашингтон. Нова инициатива за подкрепа на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски и искане за незабавната му оставка и провеждане на нови...
Варна. Очакват протестният пешеходен поход „Орешарски марш" да пристигне в морската ни столица днес. Най-вероятно протестиращите ще бъдат във Варна ок...
След като морално-икономическата дискусия "за" и "против" кабинета "Орешарски" влезе в задънена улица, протестиращите посегнаха към оръжията на френск...
София. Пореден ден на антиправителствени протести- 27-ми. И тази вечер недоволните срещу кабинета „Орешарски" са отново на улицата, за да поискат оста...