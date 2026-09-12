Ансамбъл „Пирин” с концерт на „Аполония”

Благоевград. С концерт на Фестивала на изкуствата „Аполония" в Созопол Ансамбъл „Пирин" ще приключи лятното си турне. Спектакълът е тази вечер и ще е...