Прием за ансамбъл "Пирин"
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов организира прием за Ансамбъл „Пирин“ след отличното им представяне на „Световен Фолклорен фестивал Майорка “
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Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов организира прием за Ансамбъл „Пирин“ след отличното им представяне на „Световен Фолклорен фестивал Майорка “
Ансамбълът участва в първото издание на „Майорка Световен Фолклорен фестивал“
С много настроение и кръшни народни хора жители и гости на Благоевград посрещнаха 2016 година под открито небе на площад "Георги Измирлиев". Общината...
Богата празнична програма подготви община Благоевград, в която ще участва и емблемата на града - Ансамбъл „Пирин". Жителите и гостите на населеното мя...
Почитателите на Ансамбъл „Пирин" проявиха изключителен интерес към концерта, включен в празничната програма на община Благоевград, който е на 22 декем...
Емблемата на Благоевград - Ансамбъл „Пирин", ще изнесе музикален спектакъл в областния център. Проявата е част от празничната програма на общината и щ...
Солисти от благоевградския Ансамбъл „Пирин" ще пеят на празника на Република Казахстан Науръз. Събитието ще се състои на 21 март, събота, от 11,00 ча...
Танцьорите на Ансамбъл „Пирин" отново доказаха своя професионализъм на международна сцена. Те взеха първа награда на Международния фестивал за фолклор...
Страхотен успех завоюва Ансамбъл „Пирин" в италианския град Агридженто. Формацията ни спечели първа награда в Международния фестивал на фолклора при г...
Благоевград. Ансамбъл „Пирин" ще изнесе втори концерт - спектакъл в Благоевград за своя 60-годишен юбилей. „Това е реверанс към жители и гости на гра...
Благоевград. Почти три часа бивши и настоящи певци, танцьори и музиканти на Ансамбъл „Пирин" показваха магията на българския фолклор в зала „Пейо Яво...
Благоевград. Бившата солистка на Ансамбъл „Пирин" Татяна Сърбинска бе удостоена със званието „Почетен гражданин" на Благоевград. Общинският съвет един...
Певици идват от САЩ и Кипър, за да участват в юбилея Благоевград. Ансамбъл „Пирин" ще отпразнува своя 60-годишен юбилей с грандиозен концерт на 27 н...
С поздрав от ансамбъл „Пирин" започна неделната тържествена сесия на Общински съвет – Благоевград по случай 102-годишнината от освобождението на Горна...
С два медала се завръща българският ансамбъл по художествена гимнастика от град Казан, Русия. Момичетата на Ина Ананиева грабнаха злато и сребро на Св...
Благоевград. С концерт на Фестивала на изкуствата „Аполония" в Созопол Ансамбъл „Пирин" ще приключи лятното си турне. Спектакълът е тази вечер и ще е...
Ансамбъл „Пирин" ще изнесе двучасов концерт на Първия международен фолклорен фестивал „Златен прах Челопеч" в село Челопеч. Тази вечер публиката ще м...
София. Благоевградският Ансамбъл „Пирин" стъпи на сцената на Националния дворец на културата в столицата и впечатли многобройната публика с изпълнения...
Благоевград. Данислав Кехайов е новият главен художествен ръководител на Ансамбъл „Пирин". Това съобщиха в четвъртък от пресцентъра на община Благоевг...
Благоевград. С песни и танци от Пиринския край община Благоевград ще посрещне новата 2014 година. Новогодишният концерт ще започне точно в 23.00 часа...