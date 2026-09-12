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Прием за ансамбъл "Пирин"

Прием за ансамбъл "Пирин"

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов организира прием за Ансамбъл „Пирин“ след отличното им представяне на „Световен Фолклорен фестивал Майорка “

15 април | 16:57
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