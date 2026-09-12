Animal Rescue Sofia събраха пари за новия приют
Спасените бездомни кучета няма да останат на улицата
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Спасените бездомни кучета няма да останат на улицата
София. Стотици осиновени от приют "Богров" на Animal Rescue Sofia бездомни кучета и техните стопани ще организират днес флашмоб с участието от 12:30 п...
София. PSS ще участват в благотворителното Хелоуин парти и концерт в помощ на Animal Rescue Sofia в столичния клуб BACK STAGE заедно с P.I.F., Ваня Ще...
Нанси Карабойчева се грижи за рошавите си приятели в приюта в Богров