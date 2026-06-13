Президентът на Полша пристигна у нас
Румен Радев и Анджей Дуда ще обсъдят и теми от дневния ред на ЕС
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Румен Радев и Анджей Дуда ще обсъдят и теми от дневния ред на ЕС
Полдксият президент идва у нас
Дадох ясно да се разбере, че ангажиментът на САЩ е реален, каза президентът
С кого проведе телефонен разговор Анджей Дуда?
Полша остава спокойна пред лицето на този "еднократен" инцидент
Досегашният кмет на Париж Ан Идалго обяви победа на втория тур на местните избори
За деескалация на напрежението между Русия и Украйна призоваха президентите на България и на Полша Румен Радев и Анджей Дуда на съвместната си прескон...
САЩ изпращат значителна военна сила в Източна и Централна Европа. Това стана ясно от съвместната пресконференция на президента Росен Плевнелиев и полс...
Премиерът Бойко Борисов се срещна с президента на Полша Анджей Дуда като двамата обсъдиха енергийната сигурност в Европейския съюз. По време на разгов...
Полският президент Анджей Дуда призова НАТО да премести свои войски по източния фланг заради засилените притеснения на много от държавите в региона от...
Дядото на Анджей Дуда се сражавал срещу руснаците и срещу германците В автобиографията на новоизбрания президент на Полша Анджей Дуда пише следното:...
Консерваторът Анджей Дуда, кандидат на дясната партия Право и справедливост (ПС), спечели втория тур на президентските избори в Полша с 53% от гласове...