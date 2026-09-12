Всичко за Аналогов Сигнал

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Само цифрова ТВ от 1 октомври

Само цифрова ТВ от 1 октомври

Аналоговият телевизионен сигнал да спре на 30 септември. Това се очаква да реши в понеделник т. нар. орган по цифровизацията, научи "Стандарт". Решени...

14 септември | 6:05
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