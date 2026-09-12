НУРТС: 100 000 остават без ефирна телевизия
София. Около 100 000 души са без ефирна телевизия след изключването на аналоговия сигнал. Това показват изчисленията на „НУРТС България". Постигнатото...
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София. Около 100 000 души са без ефирна телевизия след изключването на аналоговия сигнал. Това показват изчисленията на „НУРТС България". Постигнатото...
Още няма данни колко души в страната остават без сигнал
София. В неделя вечерта спита подаването на аналогов телевизионен сигнал. По последни данни безплатни декодери за цифрова телевизия са взели около 7...
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София. Аналоговият телевизионен сигнал ще бъде спрян в 00.00 часа на 30 септември 2013 г., реши Органът по цифрова телевизия. Това съобщиха от пресцен...
Русе. В понеделник свикваме заседание на органа по цифровизация, на което заседание ще предложа дата 30 септември за преустановяване на аналоговия сиг...
Аналоговият телевизионен сигнал да спре на 30 септември. Това се очаква да реши в понеделник т. нар. орган по цифровизацията, научи "Стандарт". Решени...