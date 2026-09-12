Заплахата като партиен патент
ДПС показва държавническо мислене и гаси всички пожари във властта
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ДПС показва държавническо мислене и гаси всички пожари във властта
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Соколов очаква позитивна и „динамична компания“
Доц. Инджов очаква експертно служебно правителство
Компанията за медиа мониторинг и анализи назначава нов директор с 14-годишен опит в областта
Борисов иска външна подкрепа, Хр. Иванов нарочи Гешев, Божков благодари на Щатите
Големият шлем - запазената фраза на бившия президент Георги Първанов, влиза в употреба и от лидерката на БСП Корнелия Нинова
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От петък на пазара
Българските избиратели гласуваха за промяната
Възстановяването изисква повишено хранене
В него влизат известни финансисти
Наемите на жилищата в България са нараснали с 40% за последните 12 години
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