Ана-Мария: Фолклорът ни е мъдрост и опит
Песента "Я, кажи ми, облаче ле бяло" ще звучи в новозеландски филм
Следете всички новини, анализи и коментари за Ана-Мария. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Песента "Я, кажи ми, облаче ле бяло" ще звучи в новозеландски филм
Директорката на IV помощно училище ще получи предупреждение за уволнение от дисциплинарната комисия към Министерството на образованието след случая с...
От началото на идния месец 13-годишното момиче с аутизъм Ана-Мария отново тръгва на училище. Тя ще се върне в 10-о ОУ в Перник, където учеше преди род...
София. Децата в 4-то помощно училище са оставяни без педагогически надзор, е признала директорката. Това съобщи по бТВ служебният министър на образова...
Възпитатели са били с пръчка дете в 4-о помощно училище в София. За скандалния случай разказа майка на бивша ученичка на школото пред bTV. Тя сподели...
Дори да няма виновни учители за Ана-Мария, гузното потулване на скандала взриви обществото Скандалът с 13-годишната Ана-Мария, който взриви медии и с...
Нарекоха пред мен сина ми "кретен", но търпим, защото няма друго школо, казва тя Случаят с детето аутист Ана-Мария, чиито родители винят учител за бл...