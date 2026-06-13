Възраждане: Скъпият ток ликвидира индустрията
Министърът на енергетиката спешно да анулира договорите с американските ТЕЦ-ове, зове Костадин Костаденов
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Министърът на енергетиката спешно да анулира договорите с американските ТЕЦ-ове, зове Костадин Костаденов
Договорите с т.нар. американски централи в енергийния комплекс "Марица изток" - "AES Гълъбово Марица изток 1" и "КонтурГлобал Марица изток 3" представ...
Подписаните в сряда споразумения с двете "американски" централи в енергийния комплекс "Марица изток" ще се отразят положително на финансовото състояни...
Осем нарушения на Закона за обществените поръчки са установили инспекторите от Агенцията за държавна финансова инспекция при проверка на КонтурГлобал...