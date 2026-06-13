Американци хвалят Антоанет Тончева
Творбите й имат универсално звучене, категорична е критиката Антоанет Тончева не е от художниците, за които се шуми непрекъснато по нашите ширини. Ос...
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Творбите й имат универсално звучене, категорична е критиката Антоанет Тончева не е от художниците, за които се шуми непрекъснато по нашите ширини. Ос...