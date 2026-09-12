"Америка за България" – брокерите на Сорос
Фондацията използва десетки милиони на US данъкоплатците, предоставени за развитие на демокрацията, за да…минира демокрацията
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Фондацията използва десетки милиони на US данъкоплатците, предоставени за развитие на демокрацията, за да…минира демокрацията
Мисията на „Америка за България“ остава непроменена от създаването, казва Нанси Шилър
“Икономедия” с грантове за 8,3 млн. лв., Институтът на Хр. Иванов - с 3,1 млн. лв.
На държавното обвинение ще бъде представено проучване в обем от 358 страници
Фондация „Америка за България“ и посолството обявяват програма за финансова помощ за българи, работещи в подкрепа на своите общности по време на COVID...
Руската агресия над Украйна през последната година даде ясно да се разбере, че президентът Владимир Путин цели да събере колкото може повече от бившия...
Стара Загора. Фондация „Америка за България" ще финансира оригинален проект за превръщането на историческия музей „Искра" в Казанлък в по-привлекателн...
Стара Загора. Фондация „Америка за България" е готова да подкрепи изграждането на Център за професионално обучение и компетентност към Тракийския унив...