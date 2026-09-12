Пловдив се преобразява. 6 изненади за туристите
Сцени на открито, атракции по тепетата, световна винена столица, нов църковен музей.
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Сцени на открито, атракции по тепетата, световна винена столица, нов църковен музей.
До момента тя заемаше длъжността съветник към политическия кабинет на министъра
Под тепетата ще има 400 артистични проекта с участието на над 30 държави, казва заместник-министърът на културата Амелия Гешева
Разчитаме на "Чудесата на България" за реклама на забележителностите под тепетата Уикендите в Античния театър за 2016 г. вече са заети почти изцяло,...