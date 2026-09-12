Всичко за Амал Аламудин

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Амал ще се пробва в киното

Амал ще се пробва в киното

Амал Аламудин, съпругата на Джордж Клуни, даде заявка за голямото кино. Адвокатката по човешки права в момента дори взима уроци по актьорско майсторст...

05 юни | 17:55
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Джордж Клуни с нова любов

Джордж Клуни с нова любов

Джордж Клуни има нова тръпка. Холивудският мачо излиза с британска адвокатка Амал Аламудин. Двамата са били забелязани на романтична вечеря в лондонск...

29 октомври | 22:35
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