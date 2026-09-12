Амал ще се пробва в киното
Амал Аламудин, съпругата на Джордж Клуни, даде заявка за голямото кино. Адвокатката по човешки права в момента дори взима уроци по актьорско майсторст...
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Амал Аламудин, съпругата на Джордж Клуни, даде заявка за голямото кино. Адвокатката по човешки права в момента дори взима уроци по актьорско майсторст...
Актьорът опроверга слуха, че чакат бебе и каза че има време за това
Най-известната сватба на годината - между Джордж Клуни и Амал Аламудин, може и да не доведе до нещо дълготрайно. Говори се, че само три месеца по-късн...
Звездите разпускат в слънчевия Лос Кабос
Секссимволът и адвокатката Амал подписват днес в Лондон Заклетият ерген Джордж Клуни днес слага край на цяла епоха. Секссимволът и годеницата му - ад...
Списания плащат луди пари за фотоси от младостта на бъдещата госпожа Клуни Името Амал Аламудин едва ли някога щеше да стане известно, но предстоящият...
Джордж Клуни има нова тръпка. Холивудският мачо излиза с британска адвокатка Амал Аламудин. Двамата са били забелязани на романтична вечеря в лондонск...