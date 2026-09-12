Ужас на АМ Марица! Има загинали
Инцидентът е станал този следобед
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Инцидентът е станал този следобед
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут
Инциденът предизвикал и авария в далекопровод
Операцията е по разкриване на престъпления за трафик на хора
Към момента в областта горят три големи пожара, от които един - в гора.
Това съобщи ОД на МВР - Хасково.
Инцидентът е от тази сутрин, когато на магистралата са се нанизали 22 тира
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