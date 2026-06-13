Кристоферсен спечели гигантския слалом в Алта Бадия
Марко Одермат е втори, а Маниул Фелер трети на пистата "Гран Риза"
Следете всички новини, анализи и коментари за Алта Бадия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Марко Одермат е втори, а Маниул Фелер трети на пистата "Гран Риза"
Рамон Ценхойзерн триумфира в Алта Бадия
Французинът вече има 31 победи за Световната купа
Расмус Виндигщад триумфира в паралелния гигантски слалом, взе и трофея "Зюд Тирол" с чек за 20 000 евро
Саразен и Кранец също са на подиума в гигантския слалом за световната купа
Отвратителните условия попречиха на алпиеца ни