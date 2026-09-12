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Google става Alphabet

Google става Alphabet

Изненадващо преструктуриране обяви Google, съобщиха световните агенции. Създава се холдингът Alphabet Inc., който ще обединява всички поделения на тър...

11 август | 6:49
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