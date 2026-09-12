Google пуска нова важна функция за смартфоните
Смартфоните и таблетите трябва да са снабдени с операционната система Android
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Смартфоните и таблетите трябва да са снабдени с операционната система Android
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