Възрастна жена скърби! Нов случай на "ало измама" у нас
Дала е крупна сума пари
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Дала е крупна сума пари
Задържан е за 72 часа
Двамата са задържани по време на последния си удар
Много сладкиши и стрес позволяват на патогена да се развихри
Ухапване може да зарази човека и с бабезиоза и анаплазмоза
Симптоми на хиперкинетично разстройство често са перфектна маскировка за атака на бактерии
Той вече е в сградата на Апелативна специализирана прокуратура
Културното министерство приело обекта без забележки
"Целта не е да отстреляме един или друг министър - целта е да покажем - каква е структурата на управление", каза зам.-председателят на ПГ на "БСП за Б...
Мобилните оператори в Русия се опитват да проправят път на нов закон за въвеждане на лицензиране на месинджърите. Единствено Skype изпълнява исканията...
София. Нова схема на телефонните измамници засече МВР. При нея ало измамниците се представят за полицаи, които разследват подобен род престъпления. Об...
Кърджали. Посредник за прибиране на пари при телефонни измами е задържан от криминалисти в РУП-Крумовград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. 79-годишна...
Шестима актьори от култовия сериал гостуват на бг колегите, които ги дублират
Хасково. Сериен „ало терорист" от Кърджали беше заловен от полицията на територията на Хасково. Белезниците щракнали на ръцете му след издирвателни ме...
София. Парламентът се очаква да състави днес временна комисия "Ало, Ваньо". Става дума за проверка около огласения телефонен разговор между експремиер...