Всичко за Ало

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"Ало" заменя Skype, Viber и WhatsApp

"Ало" заменя Skype, Viber и WhatsApp

Мобилните оператори в Русия се опитват да проправят път на нов закон за въвеждане на лицензиране на месинджърите. Единствено Skype изпълнява исканията...

05 март | 18:05
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Правят комисия за "Ало, Ваньо"

Правят комисия за "Ало, Ваньо"

София. Парламентът се очаква да състави днес временна комисия "Ало, Ваньо". Става дума за проверка около огласения телефонен разговор между експремиер...

21 ноември | 6:15
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