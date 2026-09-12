Здрав саунд с Парсънс и компания
Два часа 4000 пяха с уникалния бенд и люляха зала 1 на НДК
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Два часа 4000 пяха с уникалния бенд и люляха зала 1 на НДК
Музикантът днес оставя отпечатък на ръката си в НДК, утре там е лайфът на бандата му
Легендата Алън Парсънс ще се срещне с фенове у нас. Ден преди музикантът, певец и писател да се качи с групата си на сцената на зала 1 в НДК на 28 сеп...