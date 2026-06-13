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"Алфа Рисърч" сравни резултатите от вота с тези отпреди 4 години
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"Алфа Рисърч" сравни резултатите от вота с тези отпреди 4 години
За повечето от българите бежанския поток е опасност за страната и трябва да има рестриктивни мерки спрямо него. Това става ясно от национално представ...
Държавните институции отбелязват лек спад на доверието през последните месеци. Правителството запазва подкрепа от 23%, но отрицателните оценки за рабо...