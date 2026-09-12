Депутатка поиска от Киселова да брои калориите в парламентарното кюфте
Липсва срок на годност и дата на производство на храни като сандвичи и кифличи, обясни Стела Николова
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Липсва срок на годност и дата на производство на храни като сандвичи и кифличи, обясни Стела Николова
Нова наредба забранява храна, която предизвиква алергии
Деветдесет на сто от заведенията в Добричка област предоставят информация за алергените в менюто си. Това съобщи директорът на Областната дирекция по...
Дават гратисен период до 6 месеца, в който няма да налагат глоби на заведенията Специално меню, в което са описани алергените във всяко от ястията в...
Децата, изложени на домашни алергени от най-ранна възраст, страдат по-рядко от алергии и астма, доказва ново изследване, публикувано в "Журнал за алер...