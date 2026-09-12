Лазаров и Донев с "Уайлд кард" за Sofia Open
Двамата стигнаха финала на Държавното по тенис
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Двамата стигнаха финала на Държавното по тенис
Лазов нямаше отговор за силните отигравания на словака Клижан
Стара Загора. Поставеният под №4 български тенисист Александър Лазов отстъпи на финала на международния турнир за мъже, който се проведе на кортовете...
Офенбах. Държавният шампион по тенис на корт индивидуално и отборно с "НСА" Александър Лазов (в средата) е провел двуседмична подготовка в Германия в...