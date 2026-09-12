Банско с нови алеи за цветя
Подготовката на зелените площи за следващата пролет в курорта Банско е към своя край. Над 1000 луковици на лалета, зюмбюли, нарциси, минзухари, както...
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Подготовката на зелените площи за следващата пролет в курорта Банско е към своя край. Над 1000 луковици на лалета, зюмбюли, нарциси, минзухари, както...
Благоевград. Продължава работата на община Благоевград за подобряване на градската инфраструктура. Готови са велоалеите по улиците „Преслав" и "Броди"...
Полиция охранява срещу нарушители, глобите от 50 до 500 лева
Общината е на път да спечели 10-годишната война в съда