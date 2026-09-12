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Банско с нови алеи за цветя

Банско с нови алеи за цветя

Подготовката на зелените площи за следващата пролет в курорта Банско е към своя край. Над 1000 луковици на лалета, зюмбюли, нарциси, минзухари, както...

07 декември | 22:55
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