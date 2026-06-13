Пламна скандал с пилешко месо
Червеи в месо за дюнери е открила при проверка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в месопреработвателното предприятие на "Аладин фуу...
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Червеи в месо за дюнери е открила при проверка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в месопреработвателното предприятие на "Аладин фуу...