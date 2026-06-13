Електронен магазин за земя отваря в Интернет
Всеки, който иска да наеме обработваеми терени, може да го направи от сайта на „Агрион“
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Всеки, който иска да наеме обработваеми терени, може да го направи от сайта на „Агрион“
Агрион“ е най-разпознаваемият земеделски бранд сред притежателите на земеделски земи
Земеделското дружество организира Ден на безплатните правни консултации
Това ще даде възможност и за инвестиции в земя, и за разрастване на стопанства На пазара на земя се появиха оферти за продажба на парцели на цени от...
Масово хората не знаят кой им обработва земята, колко струва тя и най-важното колко могат да спечелят от нея. Средният размер на притежаваните ниви е...