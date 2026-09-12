Нови подробности за боя със столове в мола. Зомбито мята бутилки (ВИДЕО)
Очевидецът Илиян получавал заплахи заради клиповете с погрома
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Очевидецът Илиян получавал заплахи заради клиповете с погрома
Между секторите захвърчаха счупени седалки и дори флагчето за ъглов удар
Полицаи са задържали бивши и настоящи тартори на секторите "Б" и "Г", сред които Дучето
Феновете на Миньор Пк се включиха в атаките към полицията
Още двама наши сънародници са ранени
Десетки арестувани във френския град Лил след нови сблъсъци. Полицията бе принудена да използва сълзотворен газ срещу английски футболни фенове, които...
Безредиците и мелетата във Франция нямат край. Хулигани от групировката "Ултрас Ница" млатиха фенове на Северна Ирландия и Полша. Привържениците купон...
Като в Сирия стана след почивката на мача между "Миньор" и ЦСКА. Двубоят, който се играе в Перник, е от В група. Въпреки липсата на интрига, защото "ч...
Полицията във Вилнюс предотврати масови побоища между гостуващата агитка и местните фенове преди мача Литва - Англия (0:3). Англичаните се скупчиха къ...
Германските футболни агитки няма да могат повече да пътуват с влак за гостувания на любимите си отбори, разкри "Билд". Забраната е продиктувана от мно...
"Атлантас" са като скандинавци, отсече Хубчев Властите в Литва обявиха извънредно положение в четвъртък. Причината за това са страховити полски хулиг...
Агитки помляха заведение, после пиха заедно Пловдив. Новата 2015-а дойде със стари и до болка познати номера за ултрасите в Пловдив. Но впоследствие...
Сърбин бе убит в Истанбул след бой между агитките на "звездашите" и "Галатасарай". Двата тима се изправиха един срещу друг в двубой от Евролигата. Дом...
Винаги ни наказват след Ловеч, втрещени са "сините" И ръководството на "Левски" не остана равнодушно към поредната секира срещу "сините", която стова...
Потрошиха бирария във Варна, Варчев постави ултиматум
Прага. Над 30 фенове са задържани в Острава около дербито "Баник" - "Спарта" Пр (1:1), информират чешките медии. Първите десет души са били арестувани...
Пловдив. Футболни фенове потрошиха с павета прозорците на Джумая джамия в Пловдив. Те се събраха на протест срещу съдебно решение, с което на главното...
Милано. Фен на "Аякс" се намира в тежко състояние в болница в Милано. 28-годишният запалянко бе намушкан в корема около 3 часа преди началото на мача...
София. Запалянковците на вечното дерби "ЦСКА" - "Левски" влязоха в националния стадион "Васил Левски" през различни входове, ескортирани от полицията,...
София. Инцидентът с 20-годишната Виктория предизвика вълна от недоволство и остра реакция срещу нелегалните бегълци в България. Отделни групи с пронац...