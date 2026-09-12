Всичко за Агитки

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Полски десант удря по "Берое"

Полски десант удря по "Берое"

"Атлантас" са като скандинавци, отсече Хубчев Властите в Литва обявиха извънредно положение в четвъртък. Причината за това са страховити полски хулиг...

30 юни | 17:07
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Годеж сдобри "Ботев" и "Локо"

Годеж сдобри "Ботев" и "Локо"

Агитки помляха заведение, после пиха заедно Пловдив. Новата 2015-а дойде със стари и до болка познати номера за ултрасите в Пловдив. Но впоследствие...

02 януари | 20:35
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Сърбин бе убит в Истанбул

Сърбин бе убит в Истанбул

Сърбин бе убит в Истанбул след бой между агитките на "звездашите" и "Галатасарай". Двата тима се изправиха един срещу друг в двубой от Евролигата. Дом...

22 ноември | 19:40
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