Два пъти повече мигранти у нас през 2015 г.
Два пъти повече мигранти са влезли в страната през 2015 г. Това съобщи Това заяви председателят на Агенцията за бежанците Никола Казаков в студиото на...
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Два пъти повече мигранти са влезли в страната през 2015 г. Това съобщи Това заяви председателят на Агенцията за бежанците Никола Казаков в студиото на...
Захарин Пенов хвърли оставка заради трагедията със ЗИЛ-а, Върбанов поема имигрантите София. Неочаквани рокади във властта два дни преди Нова година....
"Управлението на Държавната агенция за бежанците изисква структуриран подход, който да наблегне и върху интеграцията на бежанците, не само върху време...
София. Председателят на Агенцията за бежанците Николай Чирпанлиев е освободен от поста. Това съобщиха от Министерски съвет пред БГНЕС. За временно из...
София. С постановление на Министерския съвет щатът на Агенцията за бежанците ще бъде увеличен със 120 души. Това съобщи председателят на ведомството Н...
София. Прокуратурата започна проверка в Държавната агенция за бежанците и в Дирекция „Миграция", съобщиха от пресцентъра на обвинението. В последните...
София. Уебсайт ще координира помощта за бежанците в България, стана ясно от думите на Николай Чирпанлиев, председател на Държавната агенция за бежанци...
София. Считано от вчера е взето решението медиите да имат пълен достъп до центровете и базите за бежанци, обяви пред журналисти Николай Чирпанлиев, пр...
София. Шефът на Агенцията за бежанците полк. Николай Чирпанлиев гарантира, че ще въдвори ред по лагерите, за да няма подготовка за бунтове, както се...
Хасково. Българите, които имат възможност да предоставят свой неизползван имот за настаняване на бежанци, да го направят, призова в Харманли шефът на...
Николай Чирпанлиев е новият шеф на агенцията