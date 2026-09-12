Огромна промяна за Аерофлот
Авиокомпанията ще получи държавна субсидия в размер на 8 млрд. рубли за замяната на вноса на SAP
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Авиокомпанията ще получи държавна субсидия в размер на 8 млрд. рубли за замяната на вноса на SAP
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Москва. Руската авиокомпания "Аерофлот" официално обяви името на новата си нискотарифна авиокомпания на пресконференция, предаде руската информационна...