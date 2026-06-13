Проверяват адресните регистрации в Пиринско
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов определи кой служители ще участват в комисиите за проверка на адресните регистрации. Те са назначен...
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Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов определи кой служители ще участват в комисиите за проверка на адресните регистрации. Те са назначен...
11 463 адреса са проверени от органите на реда във връзка с регистрации за предстоящите местни избори. Общо за страната са разпоредени 87 прокурорски...
Смяната на адресни регистрации точно преди кметските избори се е увеличила с 40%. Това показват данни на Министерство на регионалното развитие и благо...