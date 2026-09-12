Най-екстремната екопътека, която ще ви остави без дъх
До с. Борино
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Повече високи скорости, адреналин и много емоции ще предложи програмата на спортните канали MAX Sport
Заради високото ниво на водата се ползва безопасно трасе Този уикенд десетки ентусиасти се събраха край река Струма, за да вдигнат адреналина с практ...
Посред летния сезон най-атрактивните, а и приятни коли за каране, са кабриолетите. И какво по-хубаво може да му се случи на човек от това да седне в н...
Студенти покоряват Елбрус и Арарат, за да съберат пари за сираци