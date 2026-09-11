Гришо обяви огромна промяна! Феновете откачиха (ВИДЕО)
Клипът му с adidas събра милиони гледания
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Клипът му с adidas събра милиони гледания
Индустрията не спи и се мъчи да измисли поредния си топ удар
Adidas купи Reebok през 2006г.
Рапърът се появи върху корицата на Форбс
Линията ще включва дрехи и обувки
Съперничеството между братята Адолф и Рудолф създава два мощни спортни бранда, търговската война Даслер vs. Даслер позлати футболисти и тенисисти
Черен пуловер на "Гучи" също предизвика остри реакции в социалните мрежи
Най-голямата верига спортни магазини в България - "Спорт Депо" пуска до края на Евро 2016 специалната серия футболни обувки Mercury Pack на "Адидас"....
Испанците сложиха в малкия си джоб "Ман Юн" Германският гигант в спортната екипировка "Адидас" остана вечер на принципа - дай, за да вземеш. И затова...
Себастиан Коу наследи Ламин Диак, но проблемите не намаляха
"Адидас" позлати "Ман Юнайтед" сочат финансовите резултати на клуба за третото тримесечие (от юли до септември), в което се включват и парите от нова...
Адидас в сътрудничество с организацията Parley for the Oceans създаде концептуални маратонки, изработени от пластмасови отпадъци и хвърлени мрежи за р...
"Найк" копира "Адидас", за да спаси кариерата на едно от най-известните си лица. Немският концерн създаде специални бутонки за Луис Соарес, сега дойде...
От "Адидас" са готови на всичко Лео Меси да премине в "Челси" или "Манчестър Юн", гръмна "Ас". Германският концерн за спортна екипировка е направил пр...
Манчестър. Управителният съвет на Манчестър Юнайтед води преговори с няколко компании за спортна екипировка, след като стана ясно, че договорът с "Най...
Обвиняват Кристин Лагард в превишаване на правомощия