"Абсурдни времена" в стихове представят в Гоце Делчев
Благоевград. Община Гоце Делчев организира представянето на едно от най-успешните стихосбирки през последните 25 години - "Абсурдни времена". Тя е люб...
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Благоевград. Община Гоце Делчев организира представянето на едно от най-успешните стихосбирки през последните 25 години - "Абсурдни времена". Тя е люб...
"Абсурдни времена" не е поредната книга за любов. А поетичен диалог между Него и Нея. Тя е Маргарита Петкова, а той - Добромир Банев. Диалогът се случ...
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