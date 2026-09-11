ВУСИ връчи дипломите на випуск 2024
Това стана в препълнени аудитории с абсолвенти и гости
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Това стана в препълнени аудитории с абсолвенти и гости
Като аргумент да изберат България, младите лекари сега посочват на първо място националното самосъзнание
Това се случи в Химико-технологичния и металургичен университет
Абсолвенти се подвизават като Великолепната седморка на Михаил Милчев
224 бакалаври от 20 държави, завършили Американския университет в Благоевград, получиха днес дипломите си пред своите близки, преподаватели, обществен...
Сто и седемдесет абсолвенти в седем специалности от випуск 2015 на най – старото висше учебно заведение в Кърджали - Филиал „Л. Каравелов" на ПУ полу...
Кметът на Община Варна Иван Портних награди днес първенеца на цивилния профил на випуск 2015 на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров"...
Варна. Дипломира се първият випуск по медицинска козметика на Медицинския колеж към МУ във Варна. От 13 специалисти 10 са отличници, а общият им успех...
Традицията е част от лайфстайла на успелите
Благоевград. Искам да споделя с вас 7 прости, но важни правила, които ми помагат в работата. Надявам се да са полезни и за вас. Първо – имайте приорит...
Благоевград. Президентът Росен Плевнелиев и посланикът на САЩ в България Марси Рийс ще пожелаят „На добър час" на 242 бакалаври на Американския универ...
Велико Търново. Вицепрезидентът Маргарита Попова, кметът Даниел Панов и ректорът проф. Пламен Легкоступ връчиха дипломите на студентите от професиона...
Благоевград. 455 абсолвенти от Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград получиха дипломите си за висше обр...