За 8 март! Абитуриенти разплакаха учители с този жест
Отправиха оригинална покана
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Отправиха оригинална покана
Уточнени са маршрути за придвижване
Вариант 1 се падна на абитуриентите. Той бе изтеглен в 7.00 ч. в сградата на Министерството на образованието и науката. Днес в цялата страна се прове...
Комисар Алекси Стратиев, експерт по пътна безопасност - От 50 до 150 лева ще бъде глобата за абитуриентите, които се показват извън колата на бала си...