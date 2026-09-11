Всичко за Абел Анисе

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"Ботев" (Пд) взе и Анисе

"Ботев" (Пд) взе и Анисе

След мястото в Европа "Ботев" взе на ЦСКА и титулярен футболист. Халфът Анисе премина в Пловдив под наем. "Червените" се надяват, че по Нова година ще...

26 юни | 18:30
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