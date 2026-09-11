Ас на Лудогорец вече е капитан на родината си
Абел Анисе с огромна чест в Мадагаскар
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Абел Анисе с огромна чест в Мадагаскар
Не ми трябват играчи за бройка, отсече Дерменджиев Абел Анисе плати скъпо за попадението, с което "Лудогорец" повали 1:0 "Ботев" и отново диша във вр...
Пловдив. Ботев Пловдив се раздели с полузащитника Абел Анисе, информира официалната страница на "канарчетата". Пловдивчани продадоха мадагаскареца с ф...
"Ботев" и "Локо" заровиха томахавките заради диабета
Халфът на "Ботев" (Пд) Абел Анисе се е зарекъл пред съотборниците му да не спре да вкарва. Мадагаскарецът обещал още в следващия мач срещу "Локо" (Сф)...
След мястото в Европа "Ботев" взе на ЦСКА и титулярен футболист. Халфът Анисе премина в Пловдив под наем. "Червените" се надяват, че по Нова година ще...
София. Шефът на Ботев (Пд), Ангел Палийски пристигна, за да подпише трансфера на Абел Анисе от ЦСКА.