Намериха труп на малко дете край ЖП линия
Труп на дете на година и половина е открито в района на ЖП линия, намираща се в столичния квартал „Абдовица". Това съобщиха от МВР пред бТВ. Майката...
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Труп на дете на година и половина е открито в района на ЖП линия, намираща се в столичния квартал „Абдовица". Това съобщиха от МВР пред бТВ. Майката...