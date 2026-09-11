Всичко за А Група

Следете всички новини, анализи и коментари за А Група. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
"Левски": Оставаме в А група

"Левски": Оставаме в А група

От ръководството на "Левски" публикуваха изявление до медиите след днешното редовно заседание на Управителния и Надзорния съвет на клуба, в което се з...

06 юли | 16:41
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ЦСКА си призна, че няма нищо

ЦСКА си призна, че няма нищо

Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция относно случващото се на "Армията" и техните намерения за бъдещето на клуба. Съобщението е адресирано...

03 юни | 19:10
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"Левски" помете "Черно море"

"Левски" помете "Черно море"

Отборът на Левски разби с 5:1 Черно море в мач от 31-ия кръг на "А" група. Нападателят на "сините" Венцислав Христов показа, че се превръща в много ва...

29 април | 10:47
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Висшата лига става "морска"

Висшата лига става "морска"

Мирис на море ще се носи от новия формат на "А" група, стана ясно днес. След "Созопол" и "Нефтохимик" ще подаде документи за участие в елита. Това обя...

11 април | 21:40
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