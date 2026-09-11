"Левски": Оставаме в А група
От ръководството на "Левски" публикуваха изявление до медиите след днешното редовно заседание на Управителния и Надзорния съвет на клуба, в което се з...
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От ръководството на "Левски" публикуваха изявление до медиите след днешното редовно заседание на Управителния и Надзорния съвет на клуба, в което се з...
Изчакват истинския клуб до 25 юли за "Б" група БФС потвърди, че новото дружество "ПФК ЦСКА-София" ще участва в "А" група този сезон .Това стана на бр...
Истинското ЦСКА може да стане част от "Б" група, ако изчисти нередностите по критериите за лицензиране. Това обяви вчера зам.-изпълнителният директор...
Новият формат на българското първенство по футбол ще се състои от 14 отбора. Новината разкри финансовият директор на "Левски" Константин Баждеков след...
Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция относно случващото се на "Армията" и техните намерения за бъдещето на клуба. Съобщението е адресирано...
Божидар Васев откри резултата за победата срещу шампиона в последния кръг
ЦСКА ще играе от следващото първенство в най-високия ешелон на българското първенство!, гръмнаха вчера от "Борисовата градина" с декларация. Под нея с...
ЦСКА иска "Б" група, а не елита разкриха хора, които са присъствали на срещата на Милко Георгиев и синдик Дора Милева за формата на новото първенство....
Това е първи успех у дома за "Славия под ръководството на Александър Тарханов
От Българския футболен съюз официално обявиха кои клубове са подали заявка за участие в новия формат на А група за следващия сезон. Общият брой на же...
Отборът на Левски разби с 5:1 Черно море в мач от 31-ия кръг на "А" група. Нападателят на "сините" Венцислав Христов показа, че се превръща в много ва...
ПФК "Левски" и Ticketpro стартират от днес в 12:00 часа продажбата на билети за предстоящия домакински мач с "Черно море" oт 31 кръг на „А" група в че...
"Пирин" и "Берое" завършиха 1:1 в Благоевград в мач от 30-ия кръг на А група. Домакините успяха да изравнят две минути преди края на срещата чрез Юлия...
"Левски" и "Лудогорец" завършиха 0:0 в дербито на 30-ия кръг на А група. Двубоят се игра пред близо 12 000 души на "Георги Аспарухов", а малко преди...
"Черно море" записа първи успех от октомври миналата година. На "Тича" домакините днес биха "Славия" с 3:2 в мач от 30-ия кръг на "А" група. За послед...
Поканиха и Борислав Михайлов за откриването на сектор "А" Възловото дерби в "А" група между "Левски" и "Лудогорец" в събота по всяка вероятност ще се...
Станислав Тодоров ще ръководи дербито на 30-ия кръг в А група между "Левски" и "Лудогорец", информират от БФС. Негови помощници ще са Иво Колев и Геор...
Мирис на море ще се носи от новия формат на "А" група, стана ясно днес. След "Созопол" и "Нефтохимик" ще подаде документи за участие в елита. Това обя...
"Левски" победи "Ботев" Пловдив с 3:0 на "Георги Аспарухов" в мач от 28-ия кръг на А група. Във временното класиране "сините" са на 2-ро място с акти...
Късни два гола, по един във всяка врата, решиха крайния изход от двубоя между "Черно море" и Пирин". Мачът от 28-ия кръг на А група завърши 1:1 а попа...