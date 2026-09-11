Голяма новина за АЕЦ "Козлодуй". Важният подпис
5 български фирми започват строителството
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5 български фирми започват строителството
България търси стратегически инвеститор за нови ядрени мощности и това е причината за посещения на българска делегация в Китай. Това обясни в енергийн...
Румъния няма да прави референдум за срещу изграждането на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". Това съобщава БГНЕС и уточнява, че Общинският съвет на град Крайов...
Катар проявява интерес за инвестиции и финансиране в 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Това стана ясно от срещата на министър-председателя Бойко Борисов с Не...
В момента преразглеждаме акционерното споразумение с "Уестингхаус" за изграждане на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" в неговата цялост, клауза по клауза. Това...
София. АЕЦ „Козлодуй" е превела над 7 млн. лева в петък следобед на „Уестингхаус". Това съобщи снощи „Фокус" и намекна, че най-вероятно преводът е нап...
София. "Уестингхаус" ще използва български подизпълнители за строителството на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй". Това стана ясно срещата на "Уестингхаус" с...
София. "Ако проекта за бъдещия 7-и реактор на АЕЦ "Козлодуй" бъде обвързан с дългосрочен договор за изкупуване на електроенергията, ДПС ще оттегли под...
София. Реалните дейности по изграждането на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще започнат през 2016 г. Това стана ясно от думите на премиера Пламен Орешарски...