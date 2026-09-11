Румъния се отказа от референдум за АЕЦ "Козлодуй"

Румъния няма да прави референдум за срещу изграждането на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". Това съобщава БГНЕС и уточнява, че Общинският съвет на град Крайов...