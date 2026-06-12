Хората отказват да купуват череши по 6 лв., овощари продават градините си
Преработвателите са понижили изкупните цени до 1,20-1,25 лв. за килограм
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Преработвателите са понижили изкупните цени до 1,20-1,25 лв. за килограм
Липсата на държавни стимули като в другите страни е причината за малкия брой е-коли у нас
Жестока свада за 6 лева завърши с един труп в Карнобат. Трагедията се разигра малко след полунощ в неделя. Двама бездомници се биха до смърт, след спо...