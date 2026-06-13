4Magic изпращат годината с пореден хит
Най-успешната млада група у нас представя новата си песен "Дай ми"
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Най-успешната млада група у нас представя новата си песен "Дай ми"
Парчето е написано в планината по време на творчески лагер
“Dancing With The Satellites” е английската версия на хита им „Вселена“
Момичетата спорят за хореография и стайлинг, но никога за мъже или музика