Ексклузивно: Нинова е новият лидер на БСП
Заедно, всички, ще направим БСП единна и сплотена зад лявата идея, каза нежното острие на своите "Сега възлагаме на тази фина жена Корнелия да подред...
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Заедно, всички, ще направим БСП единна и сплотена зад лявата идея, каза нежното острие на своите "Сега възлагаме на тази фина жена Корнелия да подред...
Кой би повярвал на партия, която се занимава със себе си, а не с проблемите на хората, запита лидерът на столичните социалисти Днес въпросът е не, че...
БСП обяви курс към предсрочни избори, кандидат-президентът - родолюбец и патриот Спорът между лявото и дясното не е приключил. Това каза в началото н...