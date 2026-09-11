Wizz Air посрещна 30-милионния си пътник в България
Първият български полет на Wizz Air излита от София през септември 2005 г.
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Първият български полет на Wizz Air излита от София през септември 2005 г.
Кражбата е извършена на Великден
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