Герджиков оптимист: Тези 25% може да се преодолеят
Бих се видял с всяка политическа сила, която ни предложи подкрепа, каза кандидатът за президент
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Бих се видял с всяка политическа сила, която ни предложи подкрепа, каза кандидатът за президент
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