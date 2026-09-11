Всичко за 2015 Година

Следете всички новини, анализи и коментари за 2015 Година. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Апокалипсис сега

Апокалипсис сега

Господ ще ни даде урок, но няма да ни унищожи, контрират пророци Бурна и трудна 2015 г. за целия свят вещаят предсказанията на старите пророци. Апока...

12 януари | 18:26
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Предсказанията за 2015 г.

Предсказанията за 2015 г.

1. Израел: Свиканите от премиера Бенямин Нетаняху предсрочни избори на 17 март са смятани от мнозина като състезание между основни ценности. Привържен...

07 януари | 6:20
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Сасон: 2015-а ще е по-добра

Сасон: 2015-а ще е по-добра

Инвеститори влизат в България с пълна сила от юли до януари, обещава гадателят Гал Сасон, кабалистът, роден в Израел и с българска жилка в кръвта, да...

27 декември | 6:30
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