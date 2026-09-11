Гарантирано от 1 юли: Хлябът с 20% по-евтин
Търговските вериги ще свалят цените веднага щом ДДС стане 0, каза Марияна Кукушева
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Търговските вериги ще свалят цените веднага щом ДДС стане 0, каза Марияна Кукушева
ДДС на всички стоки и услуги да се намали на 9%, за да може да се обере поскъпването на основните продукти и услуги, предложи шефът на браншовия съюз
Преди влизането в Еврозоната трябва да има бързо увеличаване на доходите, казва Любослав Костов
Основната причина за скока са растящите цени на газа на европейските борси и ремонта на Турски поток
Хората се прибраха по родните си места, работят от дома си
До решението се стига заради нарастването на новите случаи
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