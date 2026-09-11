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20% по-евтин газ от април

20% по-евтин газ от април

Очаква се природният газ да поевтинее от началото на април с около 20%, прогнозира пред журналисти председателят на Комисията за енергийно и водно рег...

27 януари | 11:35
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