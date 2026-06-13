Концерт за 100 години българско кино край морето
Филм за Лео Меси въртят за първи път на „Любовта е лудост" Непоказван досега биографичен филм за звездата на Барса Лео Меси ще е голямата изненада и...
Следете всички новини, анализи и коментари за 100 Години Българско Кино. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Филм за Лео Меси въртят за първи път на „Любовта е лудост" Непоказван досега биографичен филм за звездата на Барса Лео Меси ще е голямата изненада и...
Кинофестивалът ще представи 12 нови български пълнометражни и късометражни филма в специална програма "100 години българско кино" Точно след месец Ст...