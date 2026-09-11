Орешарски писа 5 на кабинета
Отчете 100 мерки за 100 дни, ГЕРБ внесе вот, преди да ги чуе
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Отчете 100 мерки за 100 дни, ГЕРБ внесе вот, преди да ги чуе
Вотът ще допринесе за повече демокрация в България
София. Орешарски побеля, но запази принципа си да не говори, а да действа. Когато цифрите говорят, думите са излишни. Пламен Орешарски остана верен н...
София. "Имаме основание да дадем положителна оценка на първите 100 дни от управлението на правителството на Пламен Орешарски", заяви на редовния брифи...