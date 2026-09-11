Всичко за 100 Дни Правителство

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100 дни в окото на бурята

100 дни в окото на бурята

София. Орешарски побеля, но запази принципа си да не говори, а да действа. Когато цифрите говорят, думите са излишни. Пламен Орешарски остана верен н...

13 септември | 7:10
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