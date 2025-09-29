Зеленски поиска невиждана мярка срещу Русия

Русия използва своите петролни танкери, за да изстрелва дронове във въздушното пространство на НАТО и в резултат на това трябва да ѝ бъде отказан достъп до Балтийско море.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Варшавския форум за сигурност, съобщи „Киев Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение между Русия и НАТО, включително засилената руска намеса във въздушното пространство на държави членки на алианса.

„Има все повече доказателства, че Русия може да е използвала танкери в Балтийско море за изстрелване на дронове, които причиниха сериозни смущения в Северна Европа“, каза Зеленски.

Ако руски танкер се използва за изстрелване на дронове, той няма място в Балтийско море, подчерта той.

Президентът подчерта, че реакцията на съюзниците, включително Европа и САЩ, на действията на Русия трябва да бъде единна.

„Не трябва да гледаме само към европейските страни, а и към страните, които са били част от СССР, страните, в които Русия губи влиянието си“, отбеляза той.

