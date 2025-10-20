Зеленски отсече! Отива ли при Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се присъедини към руския президент Владимир Путин и американския си колега Доналд Тръмп на предстоящата им среща в Унгария, ако бъде поканен.

„Ако получа покана за Будапеща, ако форматът е такъв, че да се срещнем тримата, или както се нарича – „шатъл дипломация“, където президентът Тръмп се среща с Путин, а после с мен, тогава по един или друг начин ще се съгласим“, заяви Зеленски пред журналисти, предаде БГНЕС.

Тръмп и Путин обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици, докато американският лидер продължава опитите си да посредничи за мирно споразумение, което да сложи край на трите и половина години война, предизвикана от инвазията на Русия през 2022 г.

