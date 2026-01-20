Зеленски изправи косите на всички европейци!

Украйна и Европа трябва да създадат съвместни отбранителни сили с численост до три милиона души, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза във видеоразговор с журналисти в приложението "УотсАп", че още миналата година е повдигнал въпроса за необходимостта от съвместни отбранителни сили заради заплахата от Русия, която планира да увеличи числеността на въоръжените си сили до 2,5 милиона души до 2030 г.

Предложението на Зеленски се вписва в по-широкия дебат за европейската отбрана, за автономията на ЕС в сферата на сигурността и за бъдещата роля на НАТО. То поставя редица въпроси - от политическата воля на европейските държави, през финансирането и командната структура, до готовността за по-дълбока военна интеграция.

Украинският президент заяви още, че ще пътува до Давос само ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет на Украйна са готови за подписване там, предаде Ройтерс.

Зеленски, който се очакваше да присъства на Световния икономически форум в Давос днес, съобщи още, че е останал в Киев, за да помогне за справяне с последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта, които прекъснаха топлоснабдяването на около половината от жилищните сгради в града.

